中国证监会批准设立CEPA补充协议下首家两地合资多牌照券商

路透北京3月18日 - 中国证监会周五宣布，本月14日批准设立申港证券股份有限公司，这是根据2013年8月内地与香港、澳门签署的《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）补充协议十设立的首家两地合资多牌照证券公司。

证监会微博显示，首家两地合资多牌照券商申港证券注册地为中国（上海）自贸区，属于适用CEPA政策的改革试验区。公司注册资本为35亿元人民币，股东14家。其中港资股东3家，合计持股比例34.85%；内资股东11家，合计持股比例65.15%。

申港证券业务范围为证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理等4项；持续合规经营满1年后，可以按规定申请其他证券业务牌照，成为牌照齐全的证券公司。

微博并称，证监会已经陆续收到其他两地合资证券公司设立申请，将继续依法合规、稳妥有序推进相关审批工作。

此前证监会新闻发言人曾表示，将根据内地与香港、澳门签署的《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）补充协议，进一步扩大证券经营机构对外开放。（完）