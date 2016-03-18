中国证监会批准设立CEPA补充协议下首家两地合资多牌照券商

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月18日 - 中国证监会周五宣布，本月14日批准设立申港证券股份有限公司，这是根据2013年8月内地与香港、澳门签署的《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）补充协议十设立的首家两地合资多牌照证券公司。
证监会微博显示，首家两地合资多牌照券商申港证券注册地为中国（上海）自贸区，属于适用CEPA政策的改革试验区。公司注册资本为35亿元人民币，股东14家。其中港资股东3家，合计持股比例34.85%；内资股东11家，合计持股比例65.15%。
申港证券业务范围为证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理等4项；持续合规经营满1年后，可以按规定申请其他证券业务牌照，成为牌照齐全的证券公司。
微博并称，证监会已经陆续收到其他两地合资证券公司设立申请，将继续依法合规、稳妥有序推进相关审批工作。
此前证监会新闻发言人曾表示，将根据内地与香港、澳门签署的《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）补充协议，进一步扩大证券经营机构对外开放。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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