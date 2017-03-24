中国证监会主席称将利用有效的货币政策时间窗口深化资本市场改革

路透北京3月24日 - 中国证监会主席刘士余周五表示，目前中国正处于经济结构调整和供给侧结构性改革的新常态阶段，多年运行积累的风险值得重视。中国证监会将配合央行做好相应的金融稳定工作，并利用有效的货币政策时间窗口，不失时机地深化资本市场改革，不失时机地向货币政策借势借力，促进资本市场的发展。

他在2017中国金融学会学术年会上指出，由于全球金融体系目前仍处于复杂性、不确定性、不稳定性的阴霾之中，金融风险在经济全球化背景下的跨境传染的复杂性、敏感性和交叉传染的特征明显增加。资本市场对央行货币政策信号的反应应比以往任何时候更加灵敏和及时。

“中国证监会不仅会一如既往的重视央行牵头的金融监管协调机制，而且会比以往任何时候都更加重视、珍惜、尊重中央银行履行法定职能，配合央行做好金融监管协调、金融稳定工作。”刘士余称。

他认为，当资本市场泡沫快速形成甚至不断放大时，资本市场对货币政策信号的反应会变得迟钝，甚至是逆反映，就像黑洞完全吸收了太阳的光线，此时资本市场上泡沫达到顶点，情况非常可怕。因此，对于中央银行及资本市场监管部门而言，应尽力避免资本市场对货币政策信号产生黑洞吸收的现象。

刘士余上月底曾表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。（完）

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