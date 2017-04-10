中国证监会主席称上市公司应重视现金分红 对“铁公鸡”将有措施

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海4月10日 - 中国证监会主席刘士余近日表示，上市公司应重视现金分红，对于一些有能力分红却长年一毛不拔的“铁公鸡”，证监会已经在高度关注这个问题，不能放任不管，会有相应的硬措施。
证监会网站引述他在上市公司协会会员代表大会上强调，证监会将牢牢肩负起保护投资者，特别是中小投资者合法权益这副神圣重担，出重拳治理市场乱象。
“如果上市公司不给股东现金分红，对这家公司的股票买卖基本上就会变成一个击鼓传花的投机游戏。”他说。
刘士余指出，公司成长是有不确定性的，有的上市公司在日子好过的时候不分红，盲目铺摊子上项目，等到项目建成、景气回调，又大幅亏损，还是分不了红。上市公司可以基于长远发展并经股东大会决策后暂不分红，但不应长期无正当理由不分红。
他认为，上市公司大多数是好的。遗憾的是，鱼目混珠的也有之，有的成了市场乱象的制造者。有的上市公司财务造假，有的用高送转来助长股价投机，一些“忽悠式”、“跟风式”重组已成市场顽疾。还有的上市公司根本没有市场竞争力和主营业务，但其大股东和董监高拉抬股价高位套现，超比例减持甚至清仓式减持。
“资本市场是讲规矩、有红线、有底线的。”他说，“该处罚的处罚，该退市的退市，该退场的退场。不管是谁犯了规，都要让他付出沉重的代价。”
刘士余还表示，上市公司协会要集众智，搭平台，搞服务，促进上市公司不断提升竞争力，当好实施国家战略、提升国家竞争力的排头兵。协会要与交易所通力合作，抓紧建立上市公司董事、监事、高级管理人员档案，把他们的履职情况、个人事项、诚信记录等记得清清楚楚，让他们对自己的行为负起责任，对市场心存敬畏。
他并称，协会还要设立上市公司“光荣榜”和“黑名单”，“对表现好的上市公司要褒扬，给予正向激励；对于干了坏事的上市公司要打上记号，给点颜色。”（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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