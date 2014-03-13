证监会研究中心建议推动中国版401K 允许养老金入市

路透上海3月13日 -中国证监会研究中心、北京证券期货研究院联合撰写文章建议，中国养老金体系改革的重点，一是要建立真正的第二支柱，推动中国版的401k计划；二是养老金要参与资本市场，通过投资保值增值，实现自我生长。

周四刊登在中国证券报的该文章建议，中国养老金改革应有三方面举措：首先，可以考虑通过划拨国有股权、国家财政支持等渠道，补充个人账户的资金缺口；其次，将个人账户划转至第二支柱，并按照第二支柱的模式进行投资管理，和企业年金共同构成实质性第二支柱，进行专业化、多元化投资，实现保值增值和自我积累。第三是科学运营养老金，实现保值增值。

“当前，我国经济尚处于较快增长阶段，应抓住这一宝贵时间窗口，及时厘清政府、企业、个人的养老责任，建立当今世界主流的三支柱养老模式。”文章称。

三支柱养老模式是指：第一支柱为公共养老金，提供参保者最基本生活保障。第二支柱为职业养老金，由国家提供一定的税收优惠，激励每个人在工作阶段不断积累，企业匹配一定比例的资金，第三支柱是个人自愿参加的养老金计划。

401K计划是指美国于1981年创立的一种延后课税的退休金帐户计划，由个人和企业共同出资。中国自今年起开始实行企业年金递延纳税，并酝酿推出个人税收递延型养老保险。

中国2012年末基本养老金和企业年金结余规模分别为2.39万亿元人民币和0.48万元，占养老金比重分别为83%和17%。而美国三大支柱养老金的占比分别为16.7%、53.2%、30.1%。

中国证监会近年来一直吁请国内养老金应扩大投资范围，进入资本市场投资。去年广东省政府将一千亿元养老金委托给全国社保基金理事会投资运营。

关于养老金投资，文章认为，公共养老金和个人帐户养老金应遵循不同理念进行投资，前者应以投资国债和其他固定收益产品为主，后者可在债券、股票、另类投资及海外等多个市场进行投资。

根据过去十年国内股债市的平均投资收益数据，文章假设公共养老金投资于国债、金融债、股票的比例分别为80%、10%、10%，则过去十年平均年投资回报率为5.1%。若按此回报计算，2012年结余的2.39万亿元未来十年投资收益可达1.5亿元，较现有方式增加0.73万元。在个人养老金帐户2.6万亿元空帐全部做实的情况下，投资比例调整为20%、40%、40%，过去十年平均回报率达7.9%，按此估算现有结余的未来十年的投资收益可达2.75万亿元。

目前养老金结余只能存银行和购买国债，回报率低于通胀，处于贬值状态。据北京证券期货研究院测算，在现有体制下，中国到2033年左右基本养老金将出现缺口，到2048年缺口将达50万亿元左右。

文章还认为，目前上证综指.SSEC的市净率约为1.4倍，远低于国际市场2-3倍的水平，表明资本市场具长期投资价值，且股市波动率呈下降趋势。同时，中国资产管理行业的规模不断壮大，证券业信息技术已能有效实现帐户隔离，这些都为养老金投资运营创造良好环境。(完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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