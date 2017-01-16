证监会主席召集机构座谈 听取有关IPO等问题市场意见--消息（更新版）

(新增市场人士评论和背景)

路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。

据参会人士透露，座谈会现场气氛轻松，刘士余以听为主，并未发表任何结论性的意见。

周一，市场继续下跌，上证指数一度重挫2.2%至三个月新低3,044点。后在中石油(601857.SS)、工商银行(601398.SS)等指标股的逆市上涨带动下，上证指数.SSEC大幅缩减跌幅，收盘时报3,103.43点，跌9.33点或0.3%。

另据市场人士分析，按证监会目前每天2-3支的新股发行速度，IPO排队存量企业今年可能将全部消化完毕。之后IPO可能逐步向注册制靠拢，在2018年实施随报随上的发行方式。另外在再融资规模方面，监管层今年可能也将会有一定的限制措施。

“从去年开始就在控制这个事，尤其跨界并购。”某券商人士称，据其粗略统计，“去年最高一个月定增就有80多笔，少的话也得有40,50笔，而今年1月份到目前为止只有一个。”

他并指出，上述变化应该与政策的导向及IPO加速有很大的关系。如果再融资少了，很多中小盘股依靠定增收购讲故事的模式将不再能够延续，同时监管层将会对壳资源本身采取一定的限制措施。

据一接近监管层的人士透露，今年监管层可能会将再融资的规模控制在2016年规模的一半左右。由于上市公司再融资的资金很大一部分去投资，并没有应用于实体经济的发展，因此从实质上来看，上市公司很大程度上并不缺钱。

上述人士并透露，未来2-3年，新三板创新层可能会拿出5%的挂牌企业进行连续竞价交易。

路透已就上述消息联络中国证监会，但暂未获得其立即置评。

新华社周日援引机构统计数据显示，尽管2015、2016年新股发行提速，发行家数分别为223、227只，但实际上单只新股募集资金平稳，保持在6-7亿元人民币；2017年以来，单只新股的募集资金平均为5.5亿元，规模更是稳中略降。（完）