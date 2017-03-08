中证监核准中金公司与中投证券合并事宜 5年内解决同业竞争

路透北京3月8日 - 中国证监会周三核准中国知名投行--中国国际金融股份有限公司(3908.HK)与中投证券进行合并的事宜，并要求中金公司防范与中投证券之间的风险传递和不当利益输送，按规定自控股中投证券之日起5年内解决与中投证券的同业竞争问题。

刊登在证监会网站的批复称，核准中金公司通过受让中投证券有限责任公司50亿元人民币股权（占出资总额100%）的方式设立子公司，并核准中金公司注册资本由23亿元变更为39.85亿元。

“你公司应当进一步完善风险管理与内部控制机制，防范与中投证券之间的风险传递和不当利益输送，并按规定自控股中投证券之日起5年内解决与中投证券的同业竞争问题。“证监会要求。

证监会并要求，中金公司平稳处理现有客户相关事项，确保客户合法权益不受损害，妥善安置员工，维护社会稳定；并按有关规定要求，完成注册资本变更工作，确保资本金足额到位，并聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所进行验资。（完）

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