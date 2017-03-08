中证监核准中金与中投证券合并 要求五年内解决同业竞争（更新版）

3月8日 - （新增更多背景）

路透北京3月8日 - 中国证监会周三核准国内知名投行--中国国际金融股份有限公司(3908.HK)与中投证券进行合并的事宜，并要求中金公司防范与中投证券之间的风险传递和不当利益输送。这使得这项价值167亿元人民币的并购案又向前迈进了关键的一步。

证监会要求，中金公司应按规定自控股中投证券之日起五年内解决与后者的同业竞争问题，平稳处理现有客户相关事项，确保客户合法权益不受损害，妥善安置员工，维护社会稳定；同时按有关规定要求，完成注册资本变更工作，确保资本金足额到位，并聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所进行验资。

刊登在证监会网站的批复称，核准中金公司通过受让中投证券有限责任公司50亿元股权（占出资总额100%）的方式设立子公司，并核准中金公司注册资本由23亿元变更为39.85亿元。

中金公司去年11月宣布，拟以增发股份作为支付对价，收购大股东中央汇金公司所持有的中投证券100%股权，每股增发价格9.95元（相当于每股11.55港元）。收购完成后，中金公司注册资本增至39.85亿元，中央汇金公司直接和间接持有中金公司股权由28.57%增至58.65%。

当时公告称，该项交易需获得中金公司股东会批准，以及中国财政部和证监会的核准。

中金公司此前曾表示，收购完成后，将有利于公司更好把握财富管理行业的发展机会，加强其在提供多样化及复杂产品及服务方面的竞争优势，有利于凭借中投强大的经纪业务及网络扩大公司的现有业务。

未来，中金公司将侧重经营以机构为导向的业务，而中投证券将侧重以个人为导向的财富管理及零售经纪业务，适当过渡期后，两家公司将一致使用中金品牌。初步安排是未来中金公司的财富管理业务并入中投证券，而中投证券的投行、固定收益、自营、机构销售等并入中金公司。

中金公司周三午盘持平于11.30港元，过去一个月累计升4.2%。（完）

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