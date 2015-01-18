证监会处罚中信等券商两融业务 或不认可大量融资资金入市

路透北京1月16日 - 中国券商快速增长的融资融券“两融”业务被监管层敲响警钟。中国证监会新闻发言人邓舸周五宣布，对部分融资融券业务存在问题的证券公司进行处罚，其中包括：对中信证券(600030.SS)，海通证券(600837.SS)(6837.HK)和国泰君安采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施。

分析师表示，监管层此举象征性的意义大于实质性措施，或预示监管层对大量融资盘资金进入股市并不认可，对市场影响偏空。

邓舸在证监会新闻例会上公布2014年券商两融业务现场检查结果时并称，融资融券业务具有杠杆特征，风险较高，券商不得向证券资产低于50万元人民币的客户进行融资融券。证监会将适时再次启动对融资融券业务的现场检查，加大现场检查和处罚力度。

“目前证券公司融资融券等融资融券类业务总体运行平稳，风险总体可控，未发现重大违法违规行为。”他称。

西南证券首席策略分析师张刚表示，此次证监会对证券公司的处罚措施更多的是对违规行为的挤出，将对融资融券业务的增量有影响，但象征性的意义要大于实质性的措施。

“它向市场传达一个信号就是不认可，对大量的融资盘买进或者说大量的资金进股市的不认可。传达这个效应的话，那应该是这种利空很明显的了。”他认为。

北京一位业内人士指出，去年下半年股市走好，融资融券业务飞速膨胀，部分上市公司估值上升较快。近期一些监管动作已显示出监管层对杠杆牛市的密切关注及市场风险的担忧；同时，当前两融业务的一些规则亦有待改进和完善。

“一次性处罚那么多券商，比较少见。”他说，此次处罚有助于让各家券商牢固树立合规经营的理念，同时亦可推动监管层对两融业务规则中不适应市场发展的部分进行修改。

邓舸表示，部分证券公司存在违规为到期融资融券合约展期、向不符合条件的客户融资融券、未按规定及时处分客户担保物、违规为客户与客户之间提供融资便利的问题。此外，个别证券公司还存在整改不到位，收到处理仍未改正甚至出现新的违规问题。

除中信证券(6030.HK)等上述三家券商外，证监会还对招商证券(600999.SS)，广发证券(000776.SZ)采取责令限期改正的措施；对安信证券、中投证券采取责令增加内部合规检查次数的行政监管措施；对民生证券、广州证券、新时代证券、银河证券、齐鲁证券采取警示的监管措施。（完）

(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)

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