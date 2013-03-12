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中国财经 | 2013年 3月 12日 星期二 18:57 BJT

证监会批准焦煤期货在大商所上市

路透北京3月12日 - 中国证监会周二称，同意焦煤期货在大连商品交易所挂牌上市，具体上市时间则由大商所确定。

刊登在证监会网站上的新闻稿称，焦煤期货合约的具体挂牌时间由大商所根据市场状况及各项准备工作的进展情况确定。(完)

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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