证监会批准焦煤期货在大商所上市

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京3月12日 - 中国证监会周二称，同意焦煤期货在大连商品交易所挂牌上市，具体上市时间则由大商所确定。
刊登在证监会网站上的新闻稿称，焦煤期货合约的具体挂牌时间由大商所根据市场状况及各项准备工作的进展情况确定。(完)
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
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路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。