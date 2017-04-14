中国证监会近日展开专项执法 打击炒作次新股等恶性操纵市场行为

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海4月14日 - 中国证监会网站周五刊登通知表示，近日，针对炒作次新股和快进快出手法等恶性操纵市场行为，证监会部署了2017年专项执法行动第二批案件。目前，相关调查工作已经全面展开，部分重点案件已经取得重要突破。
3月证监会通报第一批专项行动案件，涉及九起信息披露违法违规案件。而此次对恶性操纵市场的专项执法是证监会稽查部门3月下旬以来集中部署的又一批案件。
证监会还表示，不强化律师事务所的法律服务监督主体责任意识，督促律所严格履行勤勉尽责核查验证义务，进一步发挥好律所在证券发行中的核查把关地位作用，证监会组织开展了律师事务所从事首次公开发行股票（IPO）证券法律业务专项检查工作。
证监会指出，今年以来，一些新上市股票连续上涨且短期涨幅较大，价量呈现明显异常，聚积了较大风险。市场监控发现，多组高度可疑的关联账户交替炒作、合力拉抬，已经涉嫌操纵市场。
证监会还表示，本次16起案件的主要特点为，一是恶意利用“次新股”概念和股票盘面小、市盈率低的特点，通过多个账户集中快速拉抬股价，引诱市场跟风，引发个股价格暴涨暴跌。二是成批使用地域特征明显的账户，利用短期资金优势，通过盘中拉抬、封涨停、对倒等多种欺诈手法，在短时间内轮番炒作多只股票，“团伙化”特征明显。
三是有的上市公司及其控股股东、实际控制人、高管人员等利益关联方非法操纵信息披露内容和节奏，与市场机构内外结合、明暗结合、虚实结合、真假结合，联手操纵公司股价，意图通过高位套现进行非法牟利。 证监会指出，操纵市场制造人为交易，误导和欺骗其他投资者，严重破坏市场定价功能，容易积聚市场风险，历来是证监会稽查执法的重点。任何时期、任何领域、任何形式的操纵行为都不可能逃离监管执法视野，也必将受到法律严惩。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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