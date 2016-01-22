达沃斯论坛：中国证监会副主席称政府有办法支持经济

路透北京1月21日 - 中国证监会副主席方星海周四参加达沃斯世界经济论坛会议时表示，中国有办法避免经济更急剧地放缓，特别是在财政政策方面。

中国股市以及人民币汇率再度重挫，引燃外界对该国经济可能正在迅速恶化的担忧。此后，围绕中国决策能力的疑虑已经跃升至全球投资者2016年风险清单的首位。

方星海表示，“在中国，我们不能允许经济增速下滑过快，因为那将引发许多金融问题。”

据路透所看到的视频，方星海称，“我们有办法这样做，特别是财政政策方面还有很大的扩张空间。”

中国第四季经济增长率降至6.8%，创金融危机以来最低增速，给竭力重树投资者信心的中国政府又增添了一重压力。

了解政策的人士预计，中国将更多依赖财政政策来支持经济，可能会将今年的预算赤字与国内生产总值(GDP)之比提高至3%左右，同时还可能进一步下调利率和存款准备金率。

方星海说，中国股市在支持经济方面应该发挥更大作用，但未详细说明。

方星海重申，从经济基本面来看，中国不存在让人民币贬值的基础。

他说，中国将遵守人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子时做出的改革承诺。

“有人担心中国一旦加入SDR，可能就不会履行加入时的承诺。我可以向你们保证，这种担心完全是没有必要的，”方星海说。(完)