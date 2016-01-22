达沃斯论坛：中国证监会副主席称政府有办法支持经济

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京1月21日 - 中国证监会副主席方星海周四参加达沃斯世界经济论坛会议时表示，中国有办法避免经济更急剧地放缓，特别是在财政政策方面。
中国股市以及人民币汇率再度重挫，引燃外界对该国经济可能正在迅速恶化的担忧。此后，围绕中国决策能力的疑虑已经跃升至全球投资者2016年风险清单的首位。
方星海表示，“在中国，我们不能允许经济增速下滑过快，因为那将引发许多金融问题。”
据路透所看到的视频，方星海称，“我们有办法这样做，特别是财政政策方面还有很大的扩张空间。”
中国第四季经济增长率降至6.8%，创金融危机以来最低增速，给竭力重树投资者信心的中国政府又增添了一重压力。
了解政策的人士预计，中国将更多依赖财政政策来支持经济，可能会将今年的预算赤字与国内生产总值(GDP)之比提高至3%左右，同时还可能进一步下调利率和存款准备金率。
方星海说，中国股市在支持经济方面应该发挥更大作用，但未详细说明。
方星海重申，从经济基本面来看，中国不存在让人民币贬值的基础。
他说，中国将遵守人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子时做出的改革承诺。
“有人担心中国一旦加入SDR，可能就不会履行加入时的承诺。我可以向你们保证，这种担心完全是没有必要的，”方星海说。(完)
(编译 王兴亚/汪红英；审校 张涛)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。