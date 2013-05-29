证监会：力争今年推出国债期货

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透上海5月29日 - 中国证监会副主席姜洋表示，今年将力争推出国债期货，积极推动动力煤、铁矿石等大宗商品期货品种上市，做好沥青、铁合金、人造板以及其他钢材、稻谷、塑料等已立项期货品种上市准备工作，并继续推进原油期货市场建设相关工作。
中国证券报周三引述姜洋称，中国期货和衍生品市场仍处于发展的初级阶段，距离实体经济发展的需要仍有较大差距，下一步仍要坚持以创新推动市场持续健康发展，同时要始终坚持一手抓促发展，一手抓防风险。
他并指出，必须稳步推进对外开放，充分借鉴国外先进经验，在风险可控的前提下，有步骤引进境外投资者。要大力推动市场创新发展。研究开发期权、商品指数等产品。
上海证券报同日还援引上海期货交易所理事长杨迈军指出，下一步上海期交所将按照既定工作计划，全力以赴做好原油期货上市准备工作。
从2011年开始，国债期货的相关研究便已启动，在经过了交易所内部测试之后，于去年2月13日正式在中国金融期货交易所上线仿真交易，并在3月中旬顺利完成了首次仿真交割。（完）
(发稿 边竞; 审校 张喜良)
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