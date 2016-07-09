中国证监会对欣泰电气启动强制退市程序 不可重新上市（更新版）

(新增深交所评论)

路透北京7月8日 - 中国证监会周五表示，已完成对丹东欣泰电气股份有限公司300372.SS涉嫌欺诈发行及信息披露违法违规案的调查工作，深交所将对欣泰电气启动退市程序，且不可重新上市，并称将密切关注有关公司的市场传闻，加强股票交易的实时监控。承销券商兴业证券(601377.SS)已出资5.5亿元人民币设立先行赔付专项基金。

证监会微博新闻稿称，证监会已对欣泰电气及相关当事人作出了行政处罚及市场禁入决定，并已对相关中介机构采取调查，对兴业证券和兴华会计师事务所发送了行政处罚事先告知书，对东易律师事务所还在调查中。

证监会将对欺诈发行相关责任人所持首次公开发行股票前股份采取冻结或限制减持措施，并关注相关股东在欣泰电气立案后减持股份行为的合规性，督促欣泰电气管理层履行勤勉忠实义务，确保欣泰电气正常生产经营，对首发剩余募集资金进行专户监控，并将对欣泰电气采取出具警示函、记入诚信档案等措施。

欣泰电气公告称，证监会认定欣泰电气首次公开发行股票并在创业板上市申请文件中相关财务数据存在虚假记载；上市后披露的定期报告中存在虚假记载和重大遗漏。决定对欣泰电气责令改正，给予警告，并处以832万元罚款；对董事长温德乙和刘明胜给予警告，并分别处以892万元和60万元罚款。对两人采取终身证券市场禁入措施，终身不得从事证券业务或担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。

公司股票将于7月12日开市起复牌，交易三十个交易日后，预计于8月23日开市起停牌，深交所在公司股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停股票上市的决定。自7月12日起欣泰电气股票复牌交易的三十个交易日期间，证券简称将调整为“*欣泰”，证券代码不变，股价的日涨跌幅限制比例不变。

对此，温德乙表示，由于身背6.26亿元的巨额债务，公司退市后，将不得不走破产程序。

兴业证券亦公告称，证监会对公司给予警告，没收保荐业务收入1,200万元，并处以2,400万元罚款；没收承销股票违法所得2,078万元，并处以60万元罚款。对兰翔、伍文祥给予警告，并分别处以30万元罚款，撤销证券从业资格。此外，拟对两人分别采取10年证券市场禁入措施。（完）