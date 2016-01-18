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中国财经 | 2016年 1月 18日 星期一 21:59 BJT

中国证监会否认主席肖钢提出辞职的报导

路透香港1月18日 - 中国证监会周一表示，有关主席肖钢已提出辞职的报导不正确。

周一稍早，路透援引消息人士的话称，中国证监会主席肖钢已提出辞职。外界认为由于他的管理不善，致使沪深两市自2015年6月触及高点以来市值蒸发逾5万亿美元。(完)

(编译 戴素萍 审校　龚芳)

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