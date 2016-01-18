中国证监会否认主席肖钢提出辞职的报导

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件

路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。