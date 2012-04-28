证监会称正研究审核降低股票交易费

路透上海4月28日电---中国四大期货交易所将自6月起降低交易手续费,整体下降约30%.而有关降低股票交易费用、减少股票交易成本的事宜,中国证监会亦表示,有关部门正在研究和审核之中.

周五晚间证监会网站发布的新闻稿并指出,近年来各期货交易所从服务投资者和提升自身竞争力出发,已陆续下调了部分品种的手续费.此次期交所对所有品种手续费进行较大幅度下调,是进一步降低期货交易成本的重要举措,将对期货市场下一步的改革、创新和发展发挥积极的作用.

证监会称,将继续督促指导期货交易所不断完善交易制度,降低交易成本,提升市场效率,提高市场运行质量.

上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所以及中国金融期货交易所周五均宣布,降低所有期货交易品种的手续费标准,各品种降费比例从12.5%到50%不等,期货交易所手续费水平整体下降30%左右,调整後的手续费标准将从6月1日起执行.

其中上海期交所将铜期货合约的交易手续费标准,从成交金额的万分之一下调为成交金额的万分之零点八.(完)

参看相关细节,请点选中国证监会网站(here)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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