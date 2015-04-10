中国证监会称境外期交所在中国设立交割仓库条件仍不具备

路透北京4月10日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五强调，境外期货交易所在中国设立交割仓库条件仍不具备。

他在每周例行新闻会上表示，未来将以国际原油期货为契机，进一步扩大期货市场对外开放的广度和深度。在条件具备、时机成熟时，证监会才会研究境外交易所在中国设立交割仓库的问题。

2008年7月，中国证监会下发通知明确，在中国期货市场对外开放相关政策和法律法规出台前，禁止境外期交所及境外其他机构在境内指定或设立商品期货交割仓库以及从事其他与商品期货交割业务相关的活动。

上海期交所正在上海自贸区推动国际原油期货交易的落地，引起外界对外资在国内设立交割仓库的猜测。近日有媒体报导称，中国将通过自贸区向海外投资者开放期货市场，是否允许伦敦金属交易所在中国建立仓库取决于期货市场开放的结果。（完）

(发稿 张晓翀; 撰写 林琦; 审校 张喜良)

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