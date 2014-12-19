证监会发布商品期货ETF指引 有望打通证券与商品两个市场

路透上海12月19日 - 在经历公开征求意见及修订后，中国证监会周五发布商品期货交易型开放式基金（ETF）指引，即日起实施。这意味着商品期货ETF已获准生证，未来有望籍此产品打通证券与期货两个市场。

中国证监会新闻发言人张晓军周五在每周例会上表示，开发商品期货基金将丰富投资产品和避险工具；引入机构投资者参与商品期货市场投资，改变商品期货投资者结构；同时还可以提高商品期货市场的流动性。

据他介绍，在8月底该指引向社会征求意见后，证监会根据社会反馈对该法规做了一些修改，例如在保证基金投资目标和投资策略的前提下，允许商品期货ETF支付保证金以外的资产中，部分可投资于货币市场工具以外的其他金融工具。

另外，为避免商品期货合约展期的升贴水风险，指引为商品期货ETF持有的合约到期办理交割持有标准仓单预留了空间。但为了与实物商品区别，指引规定商品期货ETF不得办理实物商品的出入库业务。

他说，这次发布的指引是落实《关于大力推进证券投资基金行业创新发展的意见》中关于研究推出商品期货基金的重要举措，将为商品期货ETF的顺利推出奠定了坚实基础。

对于市场关注的证券公司设立及业务牌照申请相关规则、证券公司风险控制指标管理办法的修订，张晓军回应称，这些法规目前都还在研究制定之中，内部流程走完后将向社会公开征求意见。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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