中国证监会：划清信托产品账户清理范围 清理忌简单一断了之

路透北京9月17日 - 中国证监会最新发布通知，要求证券公司在清理整顿时，仔细甄别、确认涉嫌场外配资的相关账户，并划定信托产品账户清理的范围，证券公司不要单方面解除合同、简单采取“一断了之”的方式。

证监会官方微博表示，信托产品账户清理的范围为，一是在证券投资信托委托人份额账户下设子账户、分账户、虚拟账户的信托产品账户；二是伞形信托不同的子伞委托人（或其关联方）分别实施投资决策，共用同一信托产品证券账户的信托产品账户；三是优先级委托人享受固定收益，劣后级委托人以投资顾问等形式直接执行投资指令的股票市场场外配资。

“各证监局应当督促证券公司按既定部署开展清理整顿工作，积极做好与客户沟通、协调，不要单方面解除合同、简单采取‘一断了之’的方式。”证监会表示。

证监会称，证券公司应当与客户协商采取多种依法合规的承接方式，可以采取将违规账户的资产通过非交易过户、“红冲蓝补”等方式划转至同一投资者的账户，或者取消信息系统外部接入权限并改用合法交易方式等方法处理。

证监会并公布清理进展，截至9月16日，完成了3,577个资金账户的清理，占全部涉嫌违法从事证券业务活动账户的64.30%。

在完成清理账户中，84.96%以取消信息系统外部接入权限并改用合法交易的方式进行清理，1.01%账户仅余停牌股票，其他账户已无资产余额或采取产品终止、销户等方式处理。

证监会彻底清理场外配资进入倒计时，但券商和信托围绕存量伞形信托清理问题仍争端不断。一刀切的关停还是允许单一结构性产品存续，成为二者商议配资后续命运的关键。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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