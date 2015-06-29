中国证监会称两融风险可控及配资风险释放 希望投资人增强信心

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月30日 - 在降息降准利好刺激下，中国股市周一仍大幅下跌。中国证监会周一晚间发布官方微博，证监会新闻发言人张晓军指出，目前券商的融资融券业务风险可控，而场外配资的风险已有相当程度的释放。希望市场参与主体增强信心，理性看待市场，共同促进资本市场平稳健康发展。
他指出，前期股市上涨积累了大量获利盘，近期股市的下跌是过快上涨的调整，是市场自身运行规律的结果，但回调过快也不利于股市的平稳健康发展。
他说，当前和今后一段时期，大力发展多层次资本市场是一项战略任务，目前改革红利释放，流动性总体充裕和居民大类资产配置的基本格局没有发生改变，经济企稳向好的趋势没有改变，资本市场改革开放的步伐还会进一步加快。
中国股市沪综指周一高开低走收挫3.3%，至两个半月新低。分析师称，场外配资盘遭强平很可能是午后沪综指暴跌近8%的主要原因，之后在半年线的支撑下大盘出现技术性反弹，迅速收窄跌幅。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。