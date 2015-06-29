中国证监会称两融风险可控及配资风险释放 希望投资人增强信心

路透上海6月30日 - 在降息降准利好刺激下，中国股市周一仍大幅下跌。中国证监会周一晚间发布官方微博，证监会新闻发言人张晓军指出，目前券商的融资融券业务风险可控，而场外配资的风险已有相当程度的释放。希望市场参与主体增强信心，理性看待市场，共同促进资本市场平稳健康发展。

他指出，前期股市上涨积累了大量获利盘，近期股市的下跌是过快上涨的调整，是市场自身运行规律的结果，但回调过快也不利于股市的平稳健康发展。

他说，当前和今后一段时期，大力发展多层次资本市场是一项战略任务，目前改革红利释放，流动性总体充裕和居民大类资产配置的基本格局没有发生改变，经济企稳向好的趋势没有改变，资本市场改革开放的步伐还会进一步加快。

中国股市沪综指周一高开低走收挫3.3%，至两个半月新低。分析师称，场外配资盘遭强平很可能是午后沪综指暴跌近8%的主要原因，之后在半年线的支撑下大盘出现技术性反弹，迅速收窄跌幅。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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