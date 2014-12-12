证监会确认近期将对部分券商融资业务进行现场检查

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京12月12日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五确认，近期将对部分券商融资类业务进行现场检查。
针对有媒体提问证监会近期是否对券商融资业务进行窗口指导，要求调整比例，他在例行新闻会上回应称，“我会近期未对证券公司融资类业务进行窗口指导。”
他表示，今年以来，证券公司融资融券、股票质押回购交易、约定购回式证券交易等融资类业务快速发展，规模较大。为促进融资类业务规范有序发展，按照今年证券公司现场检查工作统一安排，将启动四季度现场检查工作，将对部分证券公司融资类业务进行检查。
部分业内人士周四对路透表示，证监会下周将派工作组对部分券商的融资业务进行检查。虽然该项动作被监管层视为常规检查，但业内大多人士认为这是对券商融资业务的一次清理整顿。
据中国证券金融股份公司的数据，截止周三，沪深两市融资融券余额为9,359.73亿元人民币，市场平均担保比例为244.12%。（完）
(发稿 李贺；撰写 林琦; 审校 张喜良)
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