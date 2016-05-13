中国证监会称再融资和并购重组相关规定和政策没有任何变化

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月13日 - 中国证监会周五表示，再融资和并购重组相关规定和政策没有任何变化，日后若有修改和调整会正式向社会公布。证监会并称，积极支持符合条件的上市公司再融资和并购重组，以有效发挥资本市场服务实体经济的功能。
财新网周三报导引述知情人士的话称，证监会已经部分叫停上市公司跨界定向增发，涉及互联网金融、游戏、影视、VR（虚拟现实）四个行业。同时，这四个行业的并购重组和再融资也被叫停。
证监会此前曾表示，将进一步取消和简化行政审核事项，优化审核流程，依托企业兼并部际平台，优化并购重组市场环境。证监会正协调推动财税部门完善并购重组税收政策，降低企业所得税递延纳税标准，允许个人所得税五年内递延缴纳。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。