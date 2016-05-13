中国证监会称再融资和并购重组相关规定和政策没有任何变化

路透北京5月13日 - 中国证监会周五表示，再融资和并购重组相关规定和政策没有任何变化，日后若有修改和调整会正式向社会公布。证监会并称，积极支持符合条件的上市公司再融资和并购重组，以有效发挥资本市场服务实体经济的功能。