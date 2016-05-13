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中国财经 | 2016年 5月 13日 星期五 17:30 BJT

中国证监会称再融资和并购重组相关规定和政策没有任何变化

路透北京5月13日 - 中国证监会周五表示，再融资和并购重组相关规定和政策没有任何变化，日后若有修改和调整会正式向社会公布。证监会并称，积极支持符合条件的上市公司再融资和并购重组，以有效发挥资本市场服务实体经济的功能。

财新网周三报导引述知情人士的话称，证监会已经部分叫停上市公司跨界定向增发，涉及互联网金融、游戏、影视、VR（虚拟现实）四个行业。同时，这四个行业的并购重组和再融资也被叫停。

证监会此前曾表示，将进一步取消和简化行政审核事项，优化审核流程，依托企业兼并部际平台，优化并购重组市场环境。证监会正协调推动财税部门完善并购重组税收政策，降低企业所得税递延纳税标准，允许个人所得税五年内递延缴纳。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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