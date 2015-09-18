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中国财经 | 2015年 9月 18日 星期五 17:04 BJT

中国证监会处罚五起操纵股价案件 对违规减持保持高压态势

路透上海9月18日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五在新闻例会上表示，近日证监会已对五宗操纵证券市场案件进行处罚，将对违反减持和短线交易行为保持高压态势。

他透露，证监会已对东海恒信操纵180ETF及四名自然人操纵个股进入告知程序，其中东海恒信是证监会查处的操纵ETF价格的第一案。证监会拟没收东海恒信逾1.8亿元人民币违法所得，并处以逾5.5亿元罚款，并对公司总经理、副总给予警告和罚金。

他还表示，证监会将坚决打击扭曲市场价格形成机制、破坏市场秩序、损害投资者利益的行为。（完）

(发稿 吴晓龙；撰写 林琦; 审校 林高丽)

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