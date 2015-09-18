中国证监会处罚五起操纵股价案件 对违规减持保持高压态势

他透露，证监会已对东海恒信操纵180ETF及四名自然人操纵个股进入告知程序，其中东海恒信是证监会查处的操纵ETF价格的第一案。证监会拟没收东海恒信逾1.8亿元人民币违法所得，并处以逾5.5亿元罚款，并对公司总经理、副总给予警告和罚金。