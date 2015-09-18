中国证监会处罚五起操纵股价案件 对违规减持保持高压态势

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海9月18日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五在新闻例会上表示，近日证监会已对五宗操纵证券市场案件进行处罚，将对违反减持和短线交易行为保持高压态势。
他透露，证监会已对东海恒信操纵180ETF及四名自然人操纵个股进入告知程序，其中东海恒信是证监会查处的操纵ETF价格的第一案。证监会拟没收东海恒信逾1.8亿元人民币违法所得，并处以逾5.5亿元罚款，并对公司总经理、副总给予警告和罚金。
他还表示，证监会将坚决打击扭曲市场价格形成机制、破坏市场秩序、损害投资者利益的行为。（完）
(发稿 吴晓龙；撰写 林琦; 审校 林高丽)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。