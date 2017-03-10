中国证监会顶格处罚首起沪港通跨境操纵市场案 罚款合计逾12亿元

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月10日 - 中国证监会周五通报，近日与香港证监会合作查办了唐汉博跨境操纵“小商品城”案，及唐汉博、唐园子操纵市场案。证监会依法从重对涉案当事人作出了顶格行政处罚，两案罚没款合计逾12亿元人民币。
证监会官方微信称，内地和香港资本市场互联互通环境下，个别不法投资者绕道境外实施反向操纵，证券期货跨境违法犯罪的手法更加隐蔽。中、港证监会将进一步严格依照两地法律密切合作，坚决打击跨境违法违规行为，切实维护两地资本市场的平稳运行。
“我会查处的唐汉博跨境操纵“小商品城”案是“沪港通”开通两年来查处的首例跨境操纵市场案件，对打击各类跨境证券违法行为起到了重要的警示作用与示范效应。”证监会表示。
证监会称，唐汉博跨境操纵“小商品城”案中，唐汉博及其操盘手王涛利用3个香港账户和1个内地账户，利用资金优势，通过虚假申报、盘中拉抬、对倒等手法，对“沪股通”标的股票“小商品城”实施了操纵行为，非法获利4,188万余元。
而在唐汉博、唐园子等操纵市场案中，唐汉博及其操盘手袁海林、袁超、唐渊琦等操纵“同花顺”、“杰赛科技”，唐园子操纵“广发证券”，唐汉博、唐园子等共同操纵“新希望”和“博云新材”，涉案操纵行为非法获利共计约为2.5亿元。
证监会称，对该类行径，将始终坚持依法、全面、从严的监管原则，对证券期货违法违规行为保持高压态势，绝不姑息，严惩不怠。（完）
(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
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