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中国财经 | 2017年 4月 8日 星期六 07:45 BJT

证券基金业要把防控金融风险放在更加重要的位置--中国证监会

路透北京4月7日 - 中国证监会周五表示，证券基金行业要坚持稳中求进工作总基调，把防控金融风险放在更加重要的位置，夯实基础、稳健经营、着力提升行业核心竞争力和服务实体经济能力。证券基金行业机构要强化风险意识，着力防范化解风险隐患，严防风险外溢和风险交叉传染，守住风险底线。

证监会网站新闻稿称，证监会副主席李超在证券基金行业监管会议上讲话称，行业机构要严格落实合规风控主体责任，以权力制衡为核心改进公司治理，以全员合规为目标强化合规管理，以系统建设为抓手落实全面风险管理，完善自我约束机制，夯实健康发展基础。

“坚持依法全面从严监管理念，坚守监管本位，营造公开透明、公平竞争、高效有序的行业发展环境。”证监会称。

证监会强调，行业机构要加强投行业务管控，归位尽责，提升投行业务质量，深化基础服务功能，更好服务供给侧结构性改革和实体经济发展。

证监会表示，行业机构要强化大局意识，充分发挥资本市场“守门人”作用，全面落实客户适当性管理和异常交易监控职责，着力维护市场稳定；坚持合规风控先行、紧密围绕服务实体经济的原则，稳步推进行业创新发展，提升核心竞争力和综合服务能力，促进资本市场稳定健康发展。（完）

浏览详情，请点击中国证监会网站 here

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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