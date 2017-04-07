证券基金业要把防控金融风险放在更加重要的位置--中国证监会

吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透北京4月7日 - 中国证监会周五表示，证券基金行业要坚持稳中求进工作总基调，把防控金融风险放在更加重要的位置，夯实基础、稳健经营、着力提升行业核心竞争力和服务实体经济能力。证券基金行业机构要强化风险意识，着力防范化解风险隐患，严防风险外溢和风险交叉传染，守住风险底线。
证监会网站新闻稿称，证监会副主席李超在证券基金行业监管会议上讲话称，行业机构要严格落实合规风控主体责任，以权力制衡为核心改进公司治理，以全员合规为目标强化合规管理，以系统建设为抓手落实全面风险管理，完善自我约束机制，夯实健康发展基础。
“坚持依法全面从严监管理念，坚守监管本位，营造公开透明、公平竞争、高效有序的行业发展环境。”证监会称。
证监会强调，行业机构要加强投行业务管控，归位尽责，提升投行业务质量，深化基础服务功能，更好服务供给侧结构性改革和实体经济发展。
证监会表示，行业机构要强化大局意识，充分发挥资本市场“守门人”作用，全面落实客户适当性管理和异常交易监控职责，着力维护市场稳定；坚持合规风控先行、紧密围绕服务实体经济的原则，稳步推进行业创新发展，提升核心竞争力和综合服务能力，促进资本市场稳定健康发展。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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