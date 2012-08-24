证监会就外资参股券商徵求意见 後者持股上限提高至49%

瑞安房地产合营投得武汉地块 出资额预计为14.1亿元人民币
路透香港1月24日 - 业务在中国内地的瑞安房地产周二称，其合营公司投得武汉一幅土地，该公司的出资额预计约14.1亿元人民币。
路透上海8月24日电---中国证监会周五就修改《外资参股证券公司设立规则》等下发徵求意见,属於实质性修改的内容包括把外资参股证券公司境外股东的持股比例上限,由此前的不得超过三分之一,提高到不得超过49%.
相应的,境内股东中的内资证券公司在外资参股证券公司中拥有的权益比例下限,亦由原来的不低於三分之一,改为不低於49%.
同时发布的《证券公司设立子公司试行规定》徵求意见稿,主要修改条款包括外资参股证券公司申请扩大业务范围的经营年限从五年缩短至两年等.
证监会在修订说明表示,是次修改是为落实今年5月3日-4日中美战略经济对话中,中方"允许外国投资者在合资证券公司中持有不超过49%的股份"等承诺.
目前中国已有有东方花旗、财富里昂证券、海际大和证券、瑞信方正和中德证券等10余家合资证券公司.(完)
参看详情,可点选中国证监会网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
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