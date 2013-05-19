证监会拟将基金公司及券商公募等一并纳入监管

专访：中国债转股非压降不良“万金油” AMC可担银企桥梁--长城资产
路透北京4月12日 - 中国市场化债转股一推出便成为商业银行应对资产质量下行利器。但国内四大资产管理公司（AMC）之一的长城资产副总裁周礼耀认为，债转股非解决不良资产“万金油”，在此之上还需嫁接资产重组等技术手段才能真正盘活企业，而AMC可起到连接银行与企业的桥梁作用。
路透北京5月17日 - 中国证券监督管理委员会周五称，拟将基金公司及申请公募业务的机构一并纳入监管，券商公募产品等将按照公募基金规则运作。同时，将积极鼓励并推动主力基金公司上市。
证监会发言人在例行新闻会上亦指出，券商公募牌照业务需设立专门的管理部门，但究竟是设立在资产管理下面还是二级部门则仍在梳理当中。
“取消对持股5%以下股东的转让审批为基金公司上市创造了条件，未来是否出台相关指引仍需进一步研究，但我们肯定是愿意推动，并积极鼓励主力基金公司上市的。”上述发言人表示。
基金公司上市当前已是国际上的普遍做法。证监会今日就《公开募集证券投资基金管理人管理办法》公开征求意见，明确了基金公司上市的行业监管要求，并进一步取消部分行政许可项目。而新基金法取消对持股5%以下股东的行政审批，则进一步扫清了基金公司上市的障碍，本次修订也相应增加了基金公司上市的原则要求。
同时，在前期简化行政审批的基础上，此次修订进一步取消基金公司设立分支机构、变更公司章程一般条款等行政审批项目，将相关事项由事前审批改为了事后报告。
今年6月1日，新《证券投资基金法》将开始实施，包括保险、券商、私募等机构进入公募的政策敞口即将打开。
另外，继平安证券因其保荐公司万福生科(300268.SZ)涉嫌欺诈一案接受证券会处罚之后，有本地媒体报导称，民生证券保荐的山西天能科技股份有限公司正被立案调查，而南京证券亦涉及广东新大地生物造假案。
对此，证监会今日证实，已暂停受理民生证券和南京证券的IPO(首次公开发行)申请材料，因其保荐项目被立案稽查。同时，证监会发言人亦强调，将来会以平安证券的处罚为标杆。(完)
(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
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