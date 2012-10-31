中国证监会允许基金设子公司开展资管业务

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京10月31日电---中国证监会周三正式发文,放松对基金公司资产管理业务的管制,允许基金公司通过设立专业子公司,开展专项资产管理业务.至此,基金公司投资领域从现有的上市证券类资产拓展至非上市股权、债权、收益权等.
刊登在证监会网站的新闻稿称,《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》自11月1日起施行,目的是规范基金管理公司子公司,引导基金管理公司向现代资产管理机构转型,并将专项资产管理业务的风险从公募业务中剥离出来.
"当前和今後一段时间,基金公司将面临更激烈的市场竞争.银行、信托、保险、证券等机构都在参与财富管理业务,基金行业格局面临调整."证监会负责人表示,基金需要改革创新,差异化、特色化.
证监会今年6月曾徵求上述规定的意见,并表示允许基金公司采用专业子公司的形式开展特定资产管理业务,为推动公司差异化竞争,强化风险隔离.
此次颁布的《暂行规定》包括了基金公司子公司的界定、设立、治理与运营等内容,要求母子公司建立风险隔离墙制度、关联交易管理制度等.
证监会亦表示,下一步还将会同协会制订基金的子公司运营、风控等方面的业务指引.(完)
参看相关细节,请点选中国证监会网站(here)
--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进
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