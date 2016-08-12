中国证监会：适度控制保本基金规模 不得超管理人净资产五倍

路透北京8月12日 - 中国证监会周五表示，将适度控制保本基金规模，提高风控指标；明确基金管理人管理的保本基金，合同约定的保本金额乘以相应风险系数后的总金额，不得超过基金管理人最近一年经审计的净资产五倍，其中保险资管公司为一倍。

证监会微博新闻稿称，其拟修改的保本基金相关规则同时规定，证券公司担任基金管理人的，应按照合同约定的保本金额乘以相应风险系数后的总金额的20%计算特定风险准备。并要求基金管理人及基金子公司的特定客户资产管理业务不得募集保本产品。

此外，完善相关风险控制指标，从严要求稳健资产的投资范围、剩余期限以及风险资产的放大倍数，进一步降低保本基金投资运作风险。并新增风险监控规定，要求基金管理人每日监控保本基金的净值变动情况，定期开展压力测试，及时化解风险。

证监会同时完善基金管理人的审慎监管要求，对基金管理人和基金经理的投资管理经验进行了规定。并完善担保相关监管要求，适度降低担保机构对外担保资产总规模，同时要求基金管理人审慎选择担保机构，并在定期报告中对担保机构情况进行披露。 数据显示，目前市场上有151只保本基金，管理资产净值约3,300亿元人民币，运行较为平稳。但已发行保本基金产品采用了连带责任担保方式，且多数规定了担保方拥有无条件追索权条款。这将由基金公司承担最终的损失，与基金公司的资本金制度不相匹配。

证监会明确指出，对保本基金按“新老划断”原则进行过渡安排，相关存续保本基金在保本周期到期前不得增持不符合规定的资产、不得增加稳健资产投资组合剩余期限、不得增加风险资产放大倍数等；相关存续保本基金到期后需要转入下一保本周期的应符合要求。

所谓保本基金，即有担保公司保证兜底。据此前相关规定，基金公司保本基金规模不能超过自身净资产的30倍；而且担任保本基金的担保人或保本义务人，为保本基金承担保证责任或偿付责任的总金额，不超过上一年度经审计净资产的10倍。从市场情况来看，反担保盛行于保本基金的产品设计中，最终还是由基金公司承担兜底条约。（完）