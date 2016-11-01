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中国财经 | 2016年 11月 1日 星期二 18:47 BJT

中国证监会继续支持证券基金经营机构积极稳妥地开展国际化经营

路透北京11月1日 - 中国证监会周二表示，将始终坚持市场化、法治化、国际化的改革方向，继续支持证券基金经营机构积极稳妥地开展国际化经营，集中力量做大做强主业，增强核心竞争力，全面提升合规内控和风险管理水平。

证监会新闻稿称，证监会副主席李超在内地与香港跨境机构监管合作研讨会上表示，将更好服务实体经济，更好服务国家“一带一路”战略，更好服务资本市场双向开放。

香港证监会执行董事梁凤仪在致辞时表示，香港证监会将不断加强与中国证监会的监管合作，促进跨境证券基金经营机构合规运作、稳健经营，促进两地证券基金行业互利合作和共同发展。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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