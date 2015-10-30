投保基金公司在一定条件下可向央行申请再贷款--中国证监会（更新版）

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路透北京10月30日 - 中国证监会证监会新闻发言人邓舸周五表示，随着投保基金融资渠道进一步完善的，证监会将修订《证券投资者保护基金管理办法》，规定投保基金公司在一定条件下可以向中国人民银行申请再贷款。

他在新闻例会上指出，具体修订内容包括完善投保基金公司治理结构，优化证券投资者保护基金的筹集程序，增加投保基金公司的融资方式，适当拓宽证券投资者保护基金的运行形式，增加证券公司向投保基金公司报送涉及客户资金安全的数据和材料的规定，调整投保基金公司信息报送制度等。

他介绍称，为保证投保基金安全的基础上促进其保值增值，将根据金融市场发展的需要，适当拓展投保基金资金运用形式；并结合投保基金公司具体实践，进一步完善投保基金收缴程序、投保基金公司信息报告制度、证券公司数据材料报送义务。（完）