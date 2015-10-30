投保基金公司在一定条件下可向央行申请再贷款--中国证监会（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京10月30日 - 中国证监会证监会新闻发言人邓舸周五表示，随着投保基金融资渠道进一步完善的，证监会将修订《证券投资者保护基金管理办法》，规定投保基金公司在一定条件下可以向中国人民银行申请再贷款。
他在新闻例会上指出，具体修订内容包括完善投保基金公司治理结构，优化证券投资者保护基金的筹集程序，增加投保基金公司的融资方式，适当拓宽证券投资者保护基金的运行形式，增加证券公司向投保基金公司报送涉及客户资金安全的数据和材料的规定，调整投保基金公司信息报送制度等。
他介绍称，为保证投保基金安全的基础上促进其保值增值，将根据金融市场发展的需要，适当拓展投保基金资金运用形式；并结合投保基金公司具体实践，进一步完善投保基金收缴程序、投保基金公司信息报告制度、证券公司数据材料报送义务。（完）
(发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。