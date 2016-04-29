目前商品期货少数品种交易仍过热 将继续抑制过度投机--中国证监会

路透北京4月29日 - 中国证监会周五表示，目前商品期货少数品种交易仍然存在过热情况，证监会将继续指导期货交易所采取稳妥措施，坚决抑制过度投机，严厉打击违法违规行为，保持市场平稳有序。

证监会微博新闻稿称，近期国际大宗商品价格回暖背景下，国内商品期货价格剧烈波动，成交量过大。证监会已要求交易所加强市场监管，采取针对性措施抑制市场过度投机。相关措施实施一周来，期货市场交易量明显下降，投机气氛有所降低，但少数品种仍然存在过热情况。

证监会将坚持期货市场服务于实体经济的根本宗旨，发挥好期货市场价格发现和风险管理的基本功能，坚决阻止期货市场成为短线资金过度炒作的场所。

三位了解情况的消息人士周四透露，中国监管层已要求三大商品交易所控制大宗商品的日内投机交易，避免交易量和波动率过大。交易所并分别已约谈无产业背景、投机过重的交易大户，要求他们降低仓位并减少交易。

自年初以来上海期交所螺纹钢期货价格和成交量双双激增，4月份超越两大原油指标期货--布兰特原油期货和西德克萨斯中质油(WTI)，一跃成为全球商品期货交易最大主力。（完）