目前商品期货少数品种交易仍过热 将继续抑制过度投机--中国证监会

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京4月29日 - 中国证监会周五表示，目前商品期货少数品种交易仍然存在过热情况，证监会将继续指导期货交易所采取稳妥措施，坚决抑制过度投机，严厉打击违法违规行为，保持市场平稳有序。
证监会微博新闻稿称，近期国际大宗商品价格回暖背景下，国内商品期货价格剧烈波动，成交量过大。证监会已要求交易所加强市场监管，采取针对性措施抑制市场过度投机。相关措施实施一周来，期货市场交易量明显下降，投机气氛有所降低，但少数品种仍然存在过热情况。
证监会将坚持期货市场服务于实体经济的根本宗旨，发挥好期货市场价格发现和风险管理的基本功能，坚决阻止期货市场成为短线资金过度炒作的场所。
三位了解情况的消息人士周四透露，中国监管层已要求三大商品交易所控制大宗商品的日内投机交易，避免交易量和波动率过大。交易所并分别已约谈无产业背景、投机过重的交易大户，要求他们降低仓位并减少交易。
自年初以来上海期交所螺纹钢期货价格和成交量双双激增，4月份超越两大原油指标期货--布兰特原油期货和西德克萨斯中质油(WTI)，一跃成为全球商品期货交易最大主力。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。