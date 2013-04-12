中国证监会批准期市连续交易试点

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透北京4月12日 - 中国国内期货夜市交易渐行渐近。中国证监会周五称，同意启动期货市场连续交易试点，预计年内可正式开始交易。
证监会发布的新闻稿称，目前上海期货交易所已基本完成了连续交易的相关规则制定，并公开征求了市场意见。在根据征求意见情况修改完善后，上期所将正式对外发布。
“初步预计，连续交易的相关准备工作年中基本就绪，年内可正式开始交易，”新闻稿表示。
上期所3月就连续交易细则征求意见，拟推出目前交易时间段之外，规定品种的夜市交易。中证报引述该所相关负责人表示，此次试点品种为黄金和白银期货。(完)
(发稿 尹嫄婷；撰写 丁琦；审校 林高丽)
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路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。