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中国财经 | 2013年 4月 12日 星期五 17:16 BJT

中国证监会批准期市连续交易试点

路透北京4月12日 - 中国国内期货夜市交易渐行渐近。中国证监会周五称，同意启动期货市场连续交易试点，预计年内可正式开始交易。

证监会发布的新闻稿称，目前上海期货交易所已基本完成了连续交易的相关规则制定，并公开征求了市场意见。在根据征求意见情况修改完善后，上期所将正式对外发布。

“初步预计，连续交易的相关准备工作年中基本就绪，年内可正式开始交易，”新闻稿表示。

上期所3月就连续交易细则征求意见，拟推出目前交易时间段之外，规定品种的夜市交易。中证报引述该所相关负责人表示，此次试点品种为黄金和白银期货。(完)

(发稿 尹嫄婷；撰写 丁琦；审校 林高丽)

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