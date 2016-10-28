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中国财经 | 2016年 10月 28日 星期五 18:19 BJT

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币

路透北京10月28日 - 中国证监会周五表示，进一步强化对期货公司的监管要求，提高最低净资本要求至3,000万元人民币，并按照流动性、可回收性和风险度大小进一步细化资产调整比例，提高净资本计算的科学性。

证监会新闻稿称，证监会修订的《期货公司风险监管指标管理办法》还调整了期货公司资产管理业务风险资本准备计提范围与计提标准，提升风险覆盖全面性；鼓励期货公司多渠道补充资本，允许期货公司将次级债按照规定比例计入净资本。

证监会表示，现行制度对期货公司风险覆盖不够全面，而且期货公司集合资管放开后，期货产品增多，风险特征各异，现行的风险计算方法不能反映期货风险状况。

此外，部分监管指标标准与当前市场容量及行业实际承担的风险不相匹配，不能充分满足现阶段加强系统性风险防范的需要。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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