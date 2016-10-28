中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月28日 - 中国证监会周五表示，进一步强化对期货公司的监管要求，提高最低净资本要求至3,000万元人民币，并按照流动性、可回收性和风险度大小进一步细化资产调整比例，提高净资本计算的科学性。
证监会新闻稿称，证监会修订的《期货公司风险监管指标管理办法》还调整了期货公司资产管理业务风险资本准备计提范围与计提标准，提升风险覆盖全面性；鼓励期货公司多渠道补充资本，允许期货公司将次级债按照规定比例计入净资本。
证监会表示，现行制度对期货公司风险覆盖不够全面，而且期货公司集合资管放开后，期货产品增多，风险特征各异，现行的风险计算方法不能反映期货风险状况。
此外，部分监管指标标准与当前市场容量及行业实际承担的风险不相匹配，不能充分满足现阶段加强系统性风险防范的需要。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。