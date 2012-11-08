证监会称玻璃期货已获国务院批准

路透北京11月8日电---继白银期货之後中国今年第二个新品种--玻璃期货有望上市.中国证监会主席助理张育军表示,玻璃期货已获得国务院批准,近期将在郑商所上市交易;且当前正积极推进原油期货和国债期货市场的建设.

郑商所8月1日在网站公布的徵求意见稿显示,玻璃期货以华东玻璃市场为定价基准,每手20吨,最低交易保证金为合约价值的6%.玻璃期货交易品种定为平板玻璃,最小报价单位为每吨1元人民币,每日价格波动限制不超过上一交易日结算价的±4%.

中国证券报周三报导并引述张育军的话并称,商品指数、碳排放权、期权等新的交易工具和战略性研发工作也取得重大进展.焦煤、菜籽、菜粕、土豆、鸡蛋的期货也在积极推进之中.

他表示,证监会研究论证以原油期货为突破口,推动中国期货市场对外开放的基本思路和总体规划.研究加快境外期货经纪业务试点步伐、扩大期货保税交割试点、拟定外资参股期货公司的相关政策规定、引入境外投资者参与国内期货市场等措施.

数据显示,今年前10个月,中国期货市场总成交达11.5亿手和13.4万亿元人民币,同比分别增长32.5%和18.4%.今年以来,各期货交易所先後两次下调手续费标准,整体下调幅度达44%,同时,下调了市场监管费用,幅度达50%.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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