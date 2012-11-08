证监会称玻璃期货已获国务院批准

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京11月8日电---继白银期货之後中国今年第二个新品种--玻璃期货有望上市.中国证监会主席助理张育军表示,玻璃期货已获得国务院批准,近期将在郑商所上市交易;且当前正积极推进原油期货和国债期货市场的建设.
郑商所8月1日在网站公布的徵求意见稿显示,玻璃期货以华东玻璃市场为定价基准,每手20吨,最低交易保证金为合约价值的6%.玻璃期货交易品种定为平板玻璃,最小报价单位为每吨1元人民币,每日价格波动限制不超过上一交易日结算价的±4%.
中国证券报周三报导并引述张育军的话并称,商品指数、碳排放权、期权等新的交易工具和战略性研发工作也取得重大进展.焦煤、菜籽、菜粕、土豆、鸡蛋的期货也在积极推进之中.
他表示,证监会研究论证以原油期货为突破口,推动中国期货市场对外开放的基本思路和总体规划.研究加快境外期货经纪业务试点步伐、扩大期货保税交割试点、拟定外资参股期货公司的相关政策规定、引入境外投资者参与国内期货市场等措施.
数据显示,今年前10个月,中国期货市场总成交达11.5亿手和13.4万亿元人民币,同比分别增长32.5%和18.4%.今年以来,各期货交易所先後两次下调手续费标准,整体下调幅度达44%,同时,下调了市场监管费用,幅度达50%.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
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