证监会发布黄金ETF暂行规定 将尽快推出黄金ETF产品

路透北京1月25日 - 中国证监会周五发布了《黄金交易型开放式证券投资基金暂行规定》,并称将抓紧推进审核工作,尽快推出黄金ETF产品,严格监控产品运行.

黄金ETF是指绝大部分基金财产以黄金为基础资产进行投资,紧密跟踪黄金价格,并在证券交易所上市的开放式基金.

刊登在证监会网站的新闻稿援引有关负责人称,黄金ETF运作机制与股票ETF总体上类似,除实物黄金在交易、保管、交割、估值等方面有一定差异外,黄金ETF与股票ETF的区别主要在于标的指数从股票价格指数变为单一商品价格,成份股从一篮子股票组合变为单一实物商品.

"目前,产品方案论证工作已经完成,交易所及登记公司已经做好技术准备,基金公司也于近日正式上报了产品."新闻稿称.

新闻稿提到,过去几年,证监会积极推动证券交易所、黄金交易所及基金公司等相关各方对黄金ETF研究论证.与此同时,证监会结合黄金ETF的产品方案草拟了《黄金交易型开放式证券投资基金暂行规定》,分别对黄金ETF的定义、投资范围、风险控制、相关主体责任、监管要求等内容进行了规范.

近年来,中国黄金市场实现了快速发展,市场上出现了大量黄金投资品种,如商业银行推出的纸黄金和实物金条、上海期货交易所推出的黄金期货等,特别是上海黄金交易所上市交易的黄金现货合约为推出黄金ETF创造了条件.

目前,世界主要金融市场如纽约、伦敦、巴黎、东京、香港等，均已推出了黄金ETF.截至2012年7月底,各类黄金ETF产品数量超过240只,资产规模超过1,400亿美元,最大的SPDR黄金ETF规模超过600亿美元,持有黄金超过1,000吨.(完)

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。