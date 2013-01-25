证监会发布黄金ETF暂行规定 将尽快推出黄金ETF产品

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京1月25日 - 中国证监会周五发布了《黄金交易型开放式证券投资基金暂行规定》,并称将抓紧推进审核工作,尽快推出黄金ETF产品,严格监控产品运行.
黄金ETF是指绝大部分基金财产以黄金为基础资产进行投资,紧密跟踪黄金价格,并在证券交易所上市的开放式基金.
刊登在证监会网站的新闻稿援引有关负责人称,黄金ETF运作机制与股票ETF总体上类似,除实物黄金在交易、保管、交割、估值等方面有一定差异外,黄金ETF与股票ETF的区别主要在于标的指数从股票价格指数变为单一商品价格,成份股从一篮子股票组合变为单一实物商品.
"目前,产品方案论证工作已经完成,交易所及登记公司已经做好技术准备,基金公司也于近日正式上报了产品."新闻稿称.
新闻稿提到,过去几年,证监会积极推动证券交易所、黄金交易所及基金公司等相关各方对黄金ETF研究论证.与此同时,证监会结合黄金ETF的产品方案草拟了《黄金交易型开放式证券投资基金暂行规定》,分别对黄金ETF的定义、投资范围、风险控制、相关主体责任、监管要求等内容进行了规范.
近年来,中国黄金市场实现了快速发展,市场上出现了大量黄金投资品种,如商业银行推出的纸黄金和实物金条、上海期货交易所推出的黄金期货等,特别是上海黄金交易所上市交易的黄金现货合约为推出黄金ETF创造了条件.
目前,世界主要金融市场如纽约、伦敦、巴黎、东京、香港等，均已推出了黄金ETF.截至2012年7月底,各类黄金ETF产品数量超过240只,资产规模超过1,400亿美元,最大的SPDR黄金ETF规模超过600亿美元,持有黄金超过1,000吨.(完)
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。