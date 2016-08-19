中国证监会稽查部门已对广汽集团股票异常交易开展调查

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月19日 - 近日引发市场关注的广汽集团(601238.SS)(2238.HK)庄股事件，中国证监会周五给出回应，其官方微博称，证监会稽查部门已依法对广汽集团股票异常交易开展调查，有关情况将根据规定适时发布。
上海证券报周一刊登题为“庄股广汽”一文，指出骄龙资管旗下资管产品从2015年二季度起大举买入广汽集团A股，一季度末位列广汽集团前十大股东的“骄龙系”产品一共六只，合计持股规模高达2亿2,551.73万股，掌控了广汽集团六成以上的A股实际可流通筹码。
上海证交所随后向广汽集团发出问询函，询问焦点是骄龙资管产品是否存在一致行动关系等。而骄龙资管回应称，骄龙资管产品系不同基金公司分别发行，每个资管产品各自独立运行，业务隔离。骄龙资管是上述基金公司聘请的投资顾问，各产品与广汽集团其他股东亦不存在一致行动人关系。
虽然去年6月A股股灾以来，大盘一直低位震荡，但广汽集团股份一路上涨，自去年7月初的低点11.03元以来涨幅已超过一倍，远远跑赢大盘，周五广汽A股收报24.15元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。