中国证监会稽查部门已对广汽集团股票异常交易开展调查

路透上海8月19日 - 近日引发市场关注的广汽集团(601238.SS)(2238.HK)庄股事件，中国证监会周五给出回应，其官方微博称，证监会稽查部门已依法对广汽集团股票异常交易开展调查，有关情况将根据规定适时发布。

上海证券报周一刊登题为“庄股广汽”一文，指出骄龙资管旗下资管产品从2015年二季度起大举买入广汽集团A股，一季度末位列广汽集团前十大股东的“骄龙系”产品一共六只，合计持股规模高达2亿2,551.73万股，掌控了广汽集团六成以上的A股实际可流通筹码。

上海证交所随后向广汽集团发出问询函，询问焦点是骄龙资管产品是否存在一致行动关系等。而骄龙资管回应称，骄龙资管产品系不同基金公司分别发行，每个资管产品各自独立运行，业务隔离。骄龙资管是上述基金公司聘请的投资顾问，各产品与广汽集团其他股东亦不存在一致行动人关系。

虽然去年6月A股股灾以来，大盘一直低位震荡，但广汽集团股份一路上涨，自去年7月初的低点11.03元以来涨幅已超过一倍，远远跑赢大盘，周五广汽A股收报24.15元。（完）