证监会将允许H股全流通IPO作试点--报载

路透香港1月10日 - 香港信报周四报导,中国证监会将允许有意申请来港上市的H股,以"要求案例"(By Request)形式申请全流通在港上市挂牌,意味着为H股全流通局部"开绿灯".这或有助激活香港新股市场,和壮大港股规模.

报导引述不具名消息人士称,对于政策开绿灯,"中证监不对外公布允许内地以H股全流通形式来港上市,主要原因是不希望作一次性放行."

由于H股全流通涉及国策问题,也要小心处理非流通股份,故认为以"要求案例"形式,以IPO作为试点是比较稳妥的做法.

报导引述中资券商人士表示,虽然现时H股IPO(首次公开发行)全流通仍是暗地里进行,但消息已激发在A股排队上市的民营企业来港上市的兴趣.(完)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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