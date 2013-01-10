证监会将允许H股全流通IPO作试点--报载

兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透香港1月10日 - 香港信报周四报导,中国证监会将允许有意申请来港上市的H股,以"要求案例"(By Request)形式申请全流通在港上市挂牌,意味着为H股全流通局部"开绿灯".这或有助激活香港新股市场,和壮大港股规模.
报导引述不具名消息人士称,对于政策开绿灯,"中证监不对外公布允许内地以H股全流通形式来港上市,主要原因是不希望作一次性放行."
由于H股全流通涉及国策问题,也要小心处理非流通股份,故认为以"要求案例"形式,以IPO作为试点是比较稳妥的做法.
报导引述中资券商人士表示,虽然现时H股IPO(首次公开发行)全流通仍是暗地里进行,但消息已激发在A股排队上市的民营企业来港上市的兴趣.(完)
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。