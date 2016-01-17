2015年的异常波动反映中国股市不成熟 需强化监管--肖钢

路透北京1月17日 - 中国证监会主席肖钢近日对2015年的中国股市做出总结，表示股市的异常波动充分反映了中国股市的不成熟，也暴露了证监会监管有漏洞，必须深刻吸取教训，加强监管防范风险。

证监会网站周六刊登肖钢在2016年全国证券期货监管工作会议上的讲话称，未来要处理好虚拟经济与实体经济的关系，遏制过度投机，决不能“脱实向虚”，更不能“自娱自乐”；还必须特别关注资产价格虚高的风险。

“这次应对股市异常波动，本质上是一次危机处理，着眼于解决市场失灵问题，通过各方的共同努力，防范住了可能发生的系统性风险。”肖钢在会上表示。

他称，2015年6月15日至7月8日的17个交易日，上证综指下跌32%。大量获利盘回吐，各类杠杆资金加速离场，公募基金遭遇巨额赎回，期现货市场交互下跌，市场频现千股跌停、千股停牌，流动性几近枯竭，股市运行的危急状况实属罕见。

“这次股市异常波动充分反映了我国股市不成熟，不成熟的交易者、不完备的交易制度、不完善的市场体系、不适应的监管制度等，也充分暴露了证监会监管有漏洞、监管不适应、监管不得力等问题，”肖钢强调，必须深刻汲取教训，举一反三，学有所得，深化改革，健全制度，加强监管，防范风险，促进资本市场稳定健康发展。

他进一步称，要处理好虚拟经济与实体经济、发展与监管、创新与规范、借鉴国际经验与立足国情等关系。

创新应是全方位的，不仅是产品业务创新，还应当包括经营机制与内控机制的创新，还有监管体制机制的创新。要高度关注单一业务、单一产品、单一机构的风险外溢问题，制定完善系统性风险的跟踪、监测、预警、处置工作机制。

对于今年的展望，肖钢称进入2016年以后，国际金融市场避险情绪上升，全球股市出现新一轮下跌，大宗商品价格加速下跌，一些新兴市场经济体汇率贬值，中国经济金融面临的外部环境不确定因素增多。

国内经济下行压力依然较大，企业盈利下滑，企业杠杆率仍然高企，信用违约风险增加；人民币贬值预期升温，资金外流加大；商业银行不良贷款上升，盈利增幅下降，股市、汇市、债市、货币市场等风险因素交互影响，也给今年资本市场发展和监管带来挑战。

在增强资本市场服务实体经济能力方面，肖钢强调要发展多层次股权市场、深入推进并购重组市场化改革、规范发展债券市场、稳妥推进期货及衍生品市场发展，以及扩大资本市场双向开放。

在强化监管上，规范杠杆融资，进一步完善证券公司融资融券业务逆周期调节机制，合理控制业务规模，促进融资和融券业务均衡发展；严格程序化交易管理；强化期货市场交易管理，规范发展股指期货市场交易，合理控制交易持仓比例和期现成交比例，有效抑制过度投机。

肖钢还表示，要加强对证券基金期货经营机构创新的规范和引导，对新产品、新业务要及时制定监管规则，做好风险监测监控和持续监管，确保监管及时有效、到位不越位。

他指出，近几年行业创新中出现了一些问题，有的过于倚重搞资金融入融出、赚取利差等资金中介类业务，“以钱炒钱”，偏离了服务实体经济的宗旨；创新业务和产品追求高杠杆，加剧了市场波动；热衷于扩张通道类业务，偏离了现代资产管理方向。

证券基金期货经营机构开展创新业务，要紧紧围绕服务实体经济宗旨和资本市场中介服务的基本定位，不能为创新而创新。产品创设和新业务推出要坚守法律法规底线，做好风险评估论证，紧扣企业多元化融资需求和投资者多样化财富管理需要，推动解决企业融资难、融资贵和居民财富管理的问题。

回顾去年，他指出，全年共有220家企业完成首发上市，融资1,578.29亿元，分别同比增长76%和136%；399家上市公司完成再融资发行，融资8,931.96亿元、同比增长31%。

中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，目前证券公司融资融券业务整体担保比例远高于平仓线，整体风险可控；媒体有关“5,000亿元触及平仓线”的报导有误。

中国A股市场新年伊始即出现两天大跌逾7%并触发熔断机制，证监会随后发布上市公司大股东、董事监事高级管理人员减持股份的若干规定，要求大股东及董监事等减持需预披露，且上市公司大股东在三个月内通过二级市场减持股份数，不超过总股本的1%，并宣布暂停熔断机制的实施。（完）

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