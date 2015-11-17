中国证监会将推动内地与香港基金互认 继续推动深港通--副主席

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月17日 - 中国证监会新任副主席方星海周二表示，下一步将完善沪港通，包括加大交易额度，扩大标的的范围，加强两地交易所跨境监管合作等。未来将推动内地与香港基金互认，继续推动深港通。
上海证券报援引方星海在沪港通座谈会上指出，数据显示，沪股通在过去230个交易日里，共使用约1,210亿元人民币额度，使用量占3,000亿总额度的40%，共为A股市场贡献了1.538万亿元成交额；港股通则在225个交易日里，共使用约924亿元人民币额度，使用量占2,500亿总额度的37%，成交总金额约为7,420亿港元。
香港交易及结算所有限公司（港交所）(0388.HK)以及香港政府官员此前均表示，深港通仍待监管机构批准，尚未达成结论。近期中国监管层全力拯救持续低迷的国内股市，令深港通开通时间看来遥遥无期。（完）
(发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。