中国证监会确认已成立深港通专项工作小组 今年将择机开通

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海8月12日 - 对于中国媒体有关证监会成立深港通工作小组的报导，中国证监会官方微博周五回应称，证监会已成立了深港通专项工作小组，积极推进深港通的各项准备工作。待相关监管规则与技术准备就绪后，今年将择机开通。
微博还指出，目前两地证券监管部门及深交所与港交所之间，正在密切合作。
中港两地证券监管部门今年来一直强调，今年将择机开通深港通，但迟迟未有公布时间表。港交所(0388.HK)行政总裁李小加本周三表示，深港通肯定要做，“没有消息就证明消息愈来愈近”。
财新网周四报道称，近日证监会加码深港通，内部成立了“深港通”专项工作小组。工作小组由证监会副主席方星海任组长，主要负责会内部门之间、相关部委和香港监管机构的沟通协调工作。工作组成员涉及证监会办公厅、发行部、上市部、机构部、稽查局、法律部、会计部、上交所、深交所、中证登等15个部门，工作小组办公室设在国际部，各成员部门指定一名处级干部为日常工作联络员。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。