投资者通过沪港通和深港通买卖股票应以人民币交收--中国证监会

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月26日 - 中国证监会周五就内地与香港股票市场交易互联互通机制征求意见，规定沪港通和深港通投资者的适当性管理应遵循属地管理原则。投资者通过内地与香港股市交易互联互通机制买卖股票，应以人民币与证券公司或经纪商进行交收。
证监会网站发布的新征求意见稿称，拟修订的新规为未来货币兑换机制的完善预留了空间，适用范围由沪港通扩展至沪港通和深港通，另外投资者需遵守其委托的证券公司或经纪商所在地的投资者适当性监管规定及业务规则。
新的征求意见稿保留了沪港通规定的法律法规适用原则、各市场主体的权利义务和职责等大部分内容。明确了相关业务范围、外资持股比例、清算交收方式、交收货币等事项，对投资者保护、监督管理、资料保存等提出了要求。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。