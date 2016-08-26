投资者通过沪港通和深港通买卖股票应以人民币交收--中国证监会

路透北京8月26日 - 中国证监会周五就内地与香港股票市场交易互联互通机制征求意见，规定沪港通和深港通投资者的适当性管理应遵循属地管理原则。投资者通过内地与香港股市交易互联互通机制买卖股票，应以人民币与证券公司或经纪商进行交收。

证监会网站发布的新征求意见稿称，拟修订的新规为未来货币兑换机制的完善预留了空间，适用范围由沪港通扩展至沪港通和深港通，另外投资者需遵守其委托的证券公司或经纪商所在地的投资者适当性监管规定及业务规则。

新的征求意见稿保留了沪港通规定的法律法规适用原则、各市场主体的权利义务和职责等大部分内容。明确了相关业务范围、外资持股比例、清算交收方式、交收货币等事项，对投资者保护、监督管理、资料保存等提出了要求。（完）