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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 13日 星期五 14:05 BJT

中国证监会将推动出台针对机构投资者的税收减免等政策

中国证券报周五引述证监会基金部主任王林称，将推动出台针对机构投资者的税收减免、递延等优惠政策，鼓励长期投资；并将适当加快审批合格境外机构投资者(QFII)步伐。证监会将积极鼓励社保基金、企业年金、保险公司等机构投资者增加对资本市场投资比重。路透

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