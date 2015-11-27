中国证监会称规范发行审核权力 从源头减少寻租空间

路透北京11月27日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，中英双方已启动沪伦通的可行性研究；另外，证监会将进一步规范发行审核权力运行，从源头减少寻租空间，切断利益输送的链条，遏制腐败行为。

他在新闻例会上表示，证监会已制定并对外发布进一步规范发行审核权力运行的相关意见，强化自化约束，接受社会监督，主要内容包括简政放权、提高发行条件、审核标准、审核进程透明度，加强履职回避管理制度。

该意见指出，针对现行发行条件过多过宽问题，将研究取消证券法明确规定之外的首发和再融资发行条件，调整为通过信息披露方式落实监管要求，压缩审核权力项目和内容。针对市场反映的审核标准不透明等问题，证监会对过往的审核标准和典型案例及时归纳整理，成熟一批公布一批，防止出现“同事不同办”的问题。

针对审核进度不透明的问题，中国证监会将建立限时办理和督办制度。在正常审核状态下，从发行材料受理到召开反馈会不超过45天，从发行人落实完毕反馈意见到召开初审会不超过20天，从发出发审会告知函到召开发审会不超过10天。

对于发行审核中遇到的复杂疑难和重大无先例问题，明确提请专题会议决策的程序要求，有效杜绝个人因素对问题定性和审核进程的影响。要建立预约接待制度，及时满足发行人正常业务沟通需求，原则上三个工作日内安排见面；同时，严禁发行审核人员在审核期间与发行人等进行正常工作沟通之外的私下接触。

要全面落实发行审核工作的全面留痕制度，进一步加强对审核过程管理；加强履职回避管理，进一步细化发行审核工作应当回避的具体情形，建立相应的报告制度及监督问责机制。要严格执行违纪问责制度，对违反审核工作纪律的人员，依规予以党纪政纪处分。

相关通知称，除取消证券法明确规定之外的首发和再融资发行条件事宜，需经法律修订相关规章后实施，其他意见有的需要制定具体实施规则，有的需要通过强化内部管理加以落实。

近期，被外界誉为“发行皇帝”的证监会副主席姚刚涉嫌严重违纪接受调查，此前亦有一些证监会发行部门的官员因违纪违法而被处罚。

张晓军还表示， 近日证监会副主席方星海会见伦敦证交所首席执行官，双方就一些双方关注议题进行交流。

例如中方关注的跨境审计监管方面，英方表示，当前英国由财务报告委员会负责对在英上市公司进行审计，当前中国大型会计事务所已与英国同行有相关合作安排，在英上市的公司除使用中国会计事务所外，还会使用英国申报会议师的服务，由该英国事务所给中国事务所的报告担保。（完）