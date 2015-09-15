中国证监会：按现有方式清理剩余场外配资账户不会明显冲击市场

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海9月15日 - 在周一A股再现千股跌停后，中国证监会再度出声。证监会新闻发言人邓舸当日晚间在证监会官方微博上表示，目前涉嫌场外配资的账户已清理六成，按现有方式、节奏对剩余场外配资账户进行清理，对市场不会造成明显冲击。
他还表示，目前证券公司的股票质押回购业务总体风险可控，违约处置金额占比较低。个别客户质押的股票因价格下跌可能被平仓处置，应当属于个别事件，涉及金额不大，对市场影响有限。
对于清理场外配资的进展，他指出，截止上周五(11日)，已完成清理资金账户3,255个，占全部涉嫌场外配资账户的60.85%，还有2,094个账户尚未清理，持股市值约1,876.27亿元人民币。
在已清理的账户中，有76.28%采取取消信息系统外部接入权限并改用合法交易的方式清理，仅6.33%账户采取销户方式清理，还有部分账户采取产品终止等方式清理。目前，多数场外配资账户持有人积极配合，主动清理，强行平仓占比较低。
对于外界关注的券商质押回购业务，邓舸表示，目前券商质押回购业务总体规模约6,000亿元，平均履约保障比例近300%，总体风险可控。
中国股市沪综指.SSEC周一放量收挫2.7%，中小盘股成为下跌重灾区，创业板指数收跌7.49%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。