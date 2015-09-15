中国证监会：按现有方式清理剩余场外配资账户不会明显冲击市场

路透上海9月15日 - 在周一A股再现千股跌停后，中国证监会再度出声。证监会新闻发言人邓舸当日晚间在证监会官方微博上表示，目前涉嫌场外配资的账户已清理六成，按现有方式、节奏对剩余场外配资账户进行清理，对市场不会造成明显冲击。

他还表示，目前证券公司的股票质押回购业务总体风险可控，违约处置金额占比较低。个别客户质押的股票因价格下跌可能被平仓处置，应当属于个别事件，涉及金额不大，对市场影响有限。

对于清理场外配资的进展，他指出，截止上周五(11日)，已完成清理资金账户3,255个，占全部涉嫌场外配资账户的60.85%，还有2,094个账户尚未清理，持股市值约1,876.27亿元人民币。

在已清理的账户中，有76.28%采取取消信息系统外部接入权限并改用合法交易的方式清理，仅6.33%账户采取销户方式清理，还有部分账户采取产品终止等方式清理。目前，多数场外配资账户持有人积极配合，主动清理，强行平仓占比较低。

对于外界关注的券商质押回购业务，邓舸表示，目前券商质押回购业务总体规模约6,000亿元，平均履约保障比例近300%，总体风险可控。

中国股市沪综指.SSEC周一放量收挫2.7%，中小盘股成为下跌重灾区，创业板指数收跌7.49%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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