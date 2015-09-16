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时事要闻 | 2015年 9月 16日 星期三 19:06 BJT

中国证监会主席助理张育军涉嫌严重违纪 正接受组织调查--中纪委

路透北京9月16日 - 中国中纪委网站周三晚间刊登消息称，证监会主席助理张育军涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

根据证监会网站披露其简历显示，张育军自2012年8月起任中国证券监督管理委员会党委委员，并于同年9月起任中国证券监督管理委员会主席助理。(完)

(发稿 王蕾；审校 杨淑祯)

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