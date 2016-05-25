中国证监会拟推动银行等金融机构有序进入商品期货市场 推进对外开放（更新版）

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路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周三表示，研究推动商业银行和相关金融机构有序进入商品期货市场；并推进商品期货市场对外开放，逐步引入境外投资者。

他在上海衍生品论坛上并指出，对外开放是中国供给侧改革的重要方向，所以期货市场要加大对外开放，将以特定品种的方式逐步引入境外机构投资者，先是在原油、铁矿石、天然橡胶等国际化程度较高的期货品种上，之后在这个基础上逐步扩大。

“吸引国内企业和金融机构广泛参与商品期货交易。”他表示，银行的企业客户和高净值个人客户，对于利用商品期货进行风险对冲及资产配置方面的需求强烈。

而目前商业银行在国内仅能参与黄金和白银期货交易，一些商业银行只能选择到境外从事相关品种的期货或场外衍生品业务，这种路径成本和风险都比较高。

“需要适当的制度安排，在风险可控的前提下，研究推动商业银行和其他有关金融机构有序进入商品期货市场。同时，继续推动取消相关政策限制，鼓励和支持产业企业利用期货市场套期保值和管理风险。”方星海说。

在期货市场对外开放方面，他表示，证监会将推进商品期货市场对外开放，引入更多投资者来参与中国商品期货市场，大量的国际企业在中国有现货贸易和现货经营，利用期货市场管理风险的需求强烈，而且许多国际金融投资者也迫切要求参与中国商品期货市场。

在引入国际机构的同时，证监会还将支持期货交易所在境外设立交割仓库。为与国际期货不含税交易的惯例接轨，与相关部门一起继续推动完善税收政策，实现期货保税交割常态化。

“开放一定是双向的，走出去和引进来都重要，但当前的重点是把境外投资者引进来。”他说，“我国期货市场的国际化程度离国际定价中心的要求还很远，吸纳国际投资者的潜力远未发挥出来，目前的宏观经济金融形势也要求我们把重点放在引进来上。”

中国是绝大部分大宗商品的最大消费国，建设国际大宗商品定价中心具有至关重要的意义。国际上主要的大宗商品已从传统的生产商和贸易商主导定价，转变为以期货市场主导定价。方星海指出，倘若决定价格的期货市场在中国，那对价格的影响力就会比较大。

中国目前已有46个商品期货品种，其中铜等有色金属价格在国际市场上有较大影响力，上海、郑州、大连三家商品期货交易所交易量均名列全球前列，外资在华企业在一些成熟期货品种上的占比超过一成。（完）