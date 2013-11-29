证监会称调查个别基金涉内幕交易

香港证监会谴责证星国际期货并罚款300万港元 因打击洗钱缺失
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
路透北京11月29日 -中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会正在根据交易所核查发现的线索对个别基金公司旗下管理的基金与部分账户涉嫌利用未公开信息交易的情况进行调查。
他在今天的新闻例会上表示，目前相关案件仍在调查过程中。证监会作为行政执法部门，在办案中并无所谓“带走”当时人的情况。
张晓军称，证监会将根据发展需要对证券公司设立审批监管政策予以改革完善。
他指出，自1998年证券公司监管职责由中国人民银行移交至证监会以来，除信证分业、财政转制、风险处置、外资参股、业务剥离等原因外，证监会没有批设新的证券公司。
他认为，随着证券行业创新发展的深入推进，证监会正在对证券公司设立审批监管政策作统筹研究，将根据资本市场与证券行业的发展需要予以改革完善。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透北京4月12日 - 为落实推进价格机制改革，中国国家发展和改革委员会日前发布通知，邮政企业寄递单件重量不超过10千克、每立方分米重量不低于167克普通包裹服务资费，由实行政府定价改为政府指导价，企业可以在不超过国家规定资费标准范围内，根据市场供求竞争状况、用户承受能力等因素自主确定具体资费水平。