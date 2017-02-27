中国以规范投行类业务为抓手 全面落实承销保荐责任--证监会副主席

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席李超周日表示，今年将加强监管守住不发生系统性金融风险的底线。要以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任，提升中介机构自身质量和服务质量，切实服务好实体经济。并不断丰富金融产品，更好服务广大居民财富管理。
他在国务院新闻办的新闻发布会上指出，证监会将继续支持和鼓励那些经营比较规范、能力比较突出、内控比较有力的行业机构，支持和鼓励其打造功能齐备，具有核心竞争力，甚至具有国际竞争力的一流投资银行和资产管理机构。
“推动行业建立自我约束机制，以后不能仅靠监管部门来收拾、来处罚，自身要有这个动力来加强内控和合规。”李超称，证监会还要加大监管执法的力度，严肃处理违法违规行为。
在推进多层次资本市场体系建设方面，证监会副主席赵争平表示，新三板今年改革是要把融资、交易等核心功能进一步提升，要实现一个大的质的提升。改革重点是完善市场分层，通过分层管理，把发行、交易、投资者准入和监管，把多方面的改革串起来，为众多的挂牌企业提供差异化的制度供给，重点去支持那些创新能力强、诚实守信、运作规范、前景广阔的中小微企业加快发展。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
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