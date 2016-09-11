中国证监会将投资者分为普通和专业 强化投资者适当性管理

路透北京9月9日 - 中国证监会周五就证券期货投资者适当性管理办法公开征求意见称，将投资者分为普通和专业投资者两类，两者在一定条件下可以互相转化，禁止经营机构向不符合准入要求的投资者销售产品或者提供服务。

证监会网站新闻稿称，金融资产不低于300万元人民币或者最近三年个人年均收入不低于30万元，且具有一年以上证券、期货、黄金、外汇等投资经历或者一年以上工作经历的自然人投资者可以申请转化成为专业投资者，但经营机构有权自主决定是否同意其转化。

证监会并禁止经营机构向投资者就不确定事项提供确定性的判断，或者告知投资者有可能使其误认为具有确定性的意见；向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品或者提供相关服务；向普通投资者主动推介不符合其投资目标的产品或者服务；向风险承受能力最低类别的投资者销售高风险产品或者服务。

上海和深圳证交所周五稍晚亦发布公告，分别就两所的《分级基金业务管理指引》向社会征求意见。沪深证交所拟完善投资者适当性制度，将设立投资者30万元人民币证券类资产的门槛。

沪深证交所要求，个人投资者及一般机构投资者在申请开通分级基金的子份额买入和基础份额分拆的权限时，需通过会员综合评估并签署《分级基金投资风险揭示书》，评估条件包括至少拥有30万元证券类资产和不存在法规限制参与分级基金交易的情形。

目前沪深证交所对分级基金的交易尚未设立投资者适当性的门槛。沪深证交所指出，不满足这些新条件的投资者，仍可自主选择继续持有或者卖出或者合并赎回当前持有的分级基金份额。

征求意见稿显示，沪深证交所将强化风险警示措施，提高投资者风险警示的针对性和有效性。规定发生下折算的分级基金B类份额应于折算基准日在基金简称前冠以“*”标识；针对可能或已经发生下折算且B类份额溢价较高的分级基金，要求基金管理人发布风险提示公告；在折算基准日对B类份额下午增加停牌一小时等。

本次沪深证交所有关分级基金管理指引的征求意见至10月9日截止。为确保相关方面做好充分的准备及市场交易的正常进行，该指引从发布到正式实施前，还会预留一定的过渡期。

分级基金是中国基金业的一个创新产品，也是在国内推出海外成熟产品杠杆ETF（交易所交易基金）之前的一个过渡。分级基金一般分为母基金、分级A份额和分级B份额，A份额的资金借予B份额并获得一个相对稳定的回报，B份额可借此杠杆操作。A、B初始份额为1:1，即2倍杠杆。（完）