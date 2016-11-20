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中国财经 | 2016年 11月 20日 星期日 10:13 BJT

中国证监会核准14家企业首发申请 筹资总额预计不超64亿元

路透北京11月18日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准14家企业首发申请，筹资总额预计不超过64亿元人民币。

上述新股中，上交所7家，包括亚振家具股份有限公司、江苏武进不锈股份有限公司、无锡信捷电气股份有限公司、浙江仙通橡塑股份有限公司、青岛汇金通电力设备股份有限公司、百合花集团股份有限公司、贵州永吉印务股份有限公司。

深交所中小板3家，包括深圳市名雕装饰股份有限公司、北京星网宇达科技股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司；创业板4家，包括上海会畅通讯股份有限公司、深圳市容大感光科技股份有限公司、江苏中旗作物保护股份有限公司、安徽开润股份有限公司。

证监会并称，本次将有深圳市名雕装饰股份有限公司、北京星网宇达科技股份有限公司、上海会畅通讯股份有限公司、深圳市容大感光科技股份有限公司、江苏中旗作物保护股份有限公司、安徽开润股份有限公司等6家公司直接定价发行。

上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)

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